Gilberto Mora se consolida como una de las mayores promesas del futbol mexicano. Con apenas 17 años, el mediocampista ofensivo del Tijuana debutó profesionalmente en 2024 y se convirtió rápidamente en pieza clave de los Xolos.

Su visión de juego, técnica, goles y asistencias destacan en la Liga MX, donde elevó el nivel del equipo y brilló en torneos juveniles y mayores.

El impacto de Mora trasciende el ámbito local. Fue pieza clave la Selección Mexicana Sub-20 en el Mundial de la categoría y se integró al Tri Mayor desde muy joven, lo que genera enormes expectativas.

Lee también A Ricardo Peláez le llega el 'karma' en pleno programa: ¡Javier Alarcón le dijo "estú..."!

Actualmente, se postula como gran esperanza para ser protagonista en el Mundial 2026, que México coorganiza con Estados Unidos y Canadá.

Recientemente, la representante del juvenil mexicano, Rafaela Pimienta enfatizó que no hay prisa por moverlo y que priorizan el sitio ideal para su desarrollo y a un muy buen precio.

Gilberto Mora supera la marca de Ilias Boumassaoudi, de la selección de Marruecos, en el Mundial Sub 20 de Chile 2025. FOTO: AFP

A pesar de una reciente pubalgia que lo dejó fuera de algunos amistosos de preparación —como contra Panamá y Bolivia— y generó preocupación por la sobrecarga de partidos a su corta edad, su recuperación avanza favorablemente. Se espera su pronto regreso a las canchas con Tijuana, donde sigue acumulando minutos valiosos.

Según Transfermarkt, Mora es el jugador mejor cotizado de la Liga MX, con un valor estimado de 10 millones de euros, cifra que ha ascendido gracias a su rendimiento constante.

¿Cuáles son los clubes europeos que han mostrado interés en la joya mexicana?

Por ello, no es casualidad que clubes del otro lado del mundo ya se hayan interesado en la nueva joya mexicana y quieran hacerse de su servicios, lo cual sería cuestión de tiempo para verlo en el futbol fuera de México

De hecho, el periodista turco Ekrem Konur, quien suele adelantar moviemintos de fichajes reveló en su cuenta de X que el joven atrae a gigantes de Europa.

“Gilberto Mora atrae a gigantes de Europa. El mediocampista ofensivo de Tijuana de 17 años, es relacionado con PSG, FC Barcelona, Real Madrid y clubes ingleses”, escribió

🚨 #ClubTijuana Gilberto Mora – attracting Europe’s giants!



📌 17‑year‑old Tijuana attacking midfielder linked with PSG, FC Barcelona, Real Madrid & English clubs. pic.twitter.com/YQSNQHrfxg — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) February 12, 2026

Otros clubes como Arsenal, Manchester City, Bayern Munich y Feyenoord también habrían mostrado interés tras sus destacadas actuaciones.