Desde hace muchos años, Gilberto Mora ha incorporado comediantes a sus coberturas de los Mundiales de futbol para añadir humor, sketches y segmentos que complementen las transmisiones deportivas.

Uno de los pioneros fue Eugenio Derbez, quien en el Mundial de Estados Unidos 1994 participó con personajes icónicos como Armando Hoyos o Alz y Heimer en sketches dedicados al torneo, y capturó situaciones cómicas de los aficionados mexicanos.

Lee también Gilberto Mora: Su representante Rafaela Pimienta asegura que quiere vender cara a la joya tricolor

Desde entonces, Televisa (y luego TUDN) ha mantenido esta tradición de incluir cápsulas humorísticas para hacer más entretenida su transmisión.

En Copas del Mundo posteriores destacaron otros conductores de estilo divertido como Omar Chaparro, quien formó parte del equipo en Alemania 2006.

Otros comediantes que han aparecido incluyen a Adrián Uribe, Facundo y especialmente Edson Zúñiga con "El Compayito", un personaje recurrente en segmentos de humor que se volvió estelar en transmisiones de Televisa Deportes.

Lee también Gilberto Mora: ¿Cuáles son los clubes europeos que han mostrado interés en la joya mexicana?

¿Quiénes serán los comediantes de TUDN para el Mundial 2026?

Para el Mundial 2026, coorganizado en México, Estados Unidos y Canadá, TUDN ha renovado su apuesta por la comedia al incorporar a creadores contemporáneos de redes sociales como Lalo Elizarrarás "Iztaparrasta" y Alexis "Ojitos de Huevo", quienes participarán en cápsulas, intervenciones especiales y contenido digital.

De hecho, fue a finales de 2025 cuando lanzó un promocional donde ambos personajes aparecieron con otros talentos de Televisa, de humor y deportivos como: Mariazel, Mau Nieto, Andrés Vaca, David Faitelson, Mauricio Ymay, recién incorporado al equipo de la televisora de Chapultepec, así como también contará con la expriencia y comentarios de Javier Zanetti y Carles Puyol.

⚽ ¡Comedia alternativa, comedia de los sueños! Acompaña a 'Iztaparrasta' y a Ojitos de huevo en la alineación de Televisa



🔴📲📺¡Disfruta EN VIVO del Sorteo Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en ViX, Las Estrellas, Canal 5 y TUDN! 🟠 pic.twitter.com/d6rCODs0uD — TUDN MEX (@TUDNMEX) December 5, 2025

Así pues, con este par de comediantes que tienen gran presencia en las redes sociales, Televisa busca competir con sus competencias, como TV Azteca, que también durante años ha tenido una barra de comedia que ha conquistado a los aficionados del futbol mexicano.