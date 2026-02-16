Armando González vive uno e los mejores momentos de su carrera. La ligereza con la que se desenvuelve dentro del campo ahora se le ve fuera del mismo.

La hormiga sorprendió a los aficionados del Guadalajara con un porte que llenó de nostalgia, y además mostró honor por la herencia familiar: presumió en la cuenta de Chivas la camiseta que usaba su papá, Luis Armando González Bejarano, durante su tiempo en el club.

Este gesto detalla el profundo vínculo que el delantero de 22 años de edad tiene con su familia, quien se ha visto que tiene una gran influencia sobre él.

Armando González. FOTO: Imago7

¿Qué hizo la hormiga González?

A través de la cuenta oficial del Rebaño Sagrado, se pudo ver al goleador mientras portaba una playera retro del equipo, como la que usaba su padre, lo que refuerza aún más su vínculo rojiblanco.

"Se trajo una jotiya el Otaku", fue el mensaje del líder del Clausura 2026, acompañado del video de Armando Gonzáles con la icónica playera.

Hormiga vuelve a marcar en un clásico y así las cosas 👀 👉🏻 https://t.co/PGFeL6uBpW pic.twitter.com/J4Fnmzz6av — CHIVAS (@Chivas) February 16, 2026

Actualmente, y después de seis jornadas, el mexicano se encuentra segundo en la tabla de máximos goleadores del balompié azteca, con cinco tantos.

Únicamente es superado por el atacante del Atlético de San Luis, Joao Pedro, que ha anotado seis veces.