La situación de Darwin Núñez genera inquietud en la selección de Uruguay, justo cuando el camino hacia el entra en una etapa clave.

El delantero uruguayo quedó fuera del registro del Al-Hilal para la liga saudí, una decisión que estaría directamente relacionada con la llegada de Karim Benzema y el límite de extranjeros permitido en el torneo local.

Bajo este escenario, Núñez solo podría disputar la Champions League de Asia, lo que reduce de manera considerable su cantidad de partidos oficiales en los próximos meses, únicamente podría jugar seis.

Para Marcelo Bielsa, la continuidad y el ritmo competitivo son factores fundamentales. Por lo que la ausencia de el exdelantero del Liverpool en duelos domésticos, puede afectar mucho en su ida a la Copa Mundial.

Marcelo Bielsa, durante un partido amistoso entre México y Uruguay - Foto: Imago7
Ante esto, puede que Darwin se quede sin Mundial, no por su calidad ni su jerarquía dentro del grupo, sino por el contexto.

El Uruguay de Bielsa se identifica en la intensidad, la presión y el esfuerzo sostenido, un estilo que exige futbolistas con ritmo y continuidad.

Por eso, la situación del delantero abre una preocupación lógica dentro del cuerpo técnico. Llegar a un Mundial con pocos minutos de juego no es el escenario ideal, sobre todo para una selección que busca imponer condiciones desde lo físico y lo colectivo.

