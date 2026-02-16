La preparación de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026 sigue su rumbo, esta vez el 25 de febrero, en el estadio Corregidora, de Querétaro, cuando el Tri se mida a su similar de Islandia. .

Luego de haber ganado sus dos primeros partidos amistosos del presente 2026, los dirigidos por Javier Aguirre tendrán la tarea de convencer con su estilo de juego.

Javier Aguirre continúa buscando a sus 26 futbolistas para la Copa del Mundo de 2026 / FOTO: Imago7

Lee también Christian Martinoli: Revelan la enfermedad del narrador de TV Azteca ¡El tema es delicado!

Para este partido amistoso, se puede ver al Tri desde los 400, hasta los 1000 pesos mexicanos, aproximadamente. Sin embargo, en la página de FANKI, se puede observar que ya hay zonas agotadas.

A continuación, aquí te presentamos la lista de precios de las entradas para el juego en el hogar de los Gallos Blancos de la Liga MX.

¿Cuánto cuestan los boletos para el México vs Islandia?

Desde $960 – Platea Norte.

– Platea Norte. Desde $960 – Platea Sur.

– Platea Sur. Desde $770 – Central Poniente Alto.

– Central Poniente Alto. Desde $660 – Córner Oriente Bajo Sur.

– Córner Oriente Bajo Sur. Desde $660 – Cabecera Sur Baja.

– Cabecera Sur Baja. Desde $605 – Córner Poniente Bajo Norte.

– Córner Poniente Bajo Norte. Desde $600 - Central Oriente Alto.

- Central Oriente Alto. Desde $600 - Cabecera Sur Alta.

- Cabecera Sur Alta. Desde $550 – Córner Oriente Alto Norte.

– Córner Oriente Alto Norte. Desde $550 – Central Oriente Alto Sur.

– Central Oriente Alto Sur. Desde $440 – Central Poniente Alto Norte.

El estadio Corregidora FOTO: Imago7

Se debe recordar que estos partidos serán claves para el Vasco y compañía, ya que la exigencia para el Mundial serán mayúsculas, por el hecho de disputarlo en casa (junto a Estados Unidos y Canadá).