A cuatro meses de que arranque el Mundial 2026 en México, no sólo los jugadores esperan ser convocados por sus técnicos para la mayor fiesta del futbol mundial.

En el arbitraje también existe competencia por ver quiénes representarán a sus respectivos países. En el caso de México, uno de los silbantes más conocidos, Marco Antonio 'Gato' Ortiz, no sería contemplado.

Marco Antonio Ortiz ayudó a que Tigres clasifique a semifinales / Foto: Imago7

El 'Gato' fue designado como árbitro central para el juego de Liga MX de Tigres vs Pachuca, correspondiente a la Jornada 7 del Clausura 2026, y allí, el juez protagonizó una de las imágenes más llamativas de la noche.

Ortiz decidió presumir dos llaveros mundialistas; uno de ellos era Trionda, el balón oficial del Mundial, y el otro era una mini réplica del trofeo.

Es normal que el árbitro FIFA Marco "gato" Ortiz muestre mediante esos llaveros mundialistas su inconformidad por no estar en la lista de candidatos al Mundial 2026. Sus números en cancha y logros en @LigaBBVAMX y @Concacaf son muy buenos. Una muestra más que desde hace años no… pic.twitter.com/aeEFDhvPvp — El Cantante Guerrero (@cantantearbitro) February 22, 2026

Para muchos espectadores del compromiso, ese detalle pasó desapercibido menos para Fernando Guerrero, el exárbitro y actual comentarista para Televisa.

“Es normal que el árbitro FIFA Marco 'gato' Ortiz muestre mediante esos llaveros mundialistas su inconformidad por no estar en la lista de candidatos al Mundial 2026”, publicó el 'Cantante' en su cuenta de X (Antes Twitter).

Por si fuera poco, el Cantante se unió a la manifestación de su excolega y reventó a los encargados de elegir a los candidatos.

“Sus números en cancha y logros en Liga BBVA MX y Concacaf son muy buenos. Una muestra más que desde hace años no van los mejores a los mundiales. Van los recomendados”, finalizó.