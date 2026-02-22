Un partido que había comenzado con normalidad este domingo en el Estadio Victoria de Aguascalientes vivió un episodio inesperado de incertidumbre y miedo.

El duelo de Liga MX Femenil entre Necaxa y Querétaro, correspondiente a la Jornada 10 del Clausura 2026, fue suspendido momentáneamente al inicio del segundo tiempo después de que, según reportes iniciales y videos que circulan en redes sociales, se escucharan presuntas detonaciones en las inmediaciones del estadio.

La árbitra central detuvo el juego apenas iniciado el segundo tiempo y, siguiendo los protocolos de seguridad, las 22 futbolistas, cuerpo técnico y oficiales se dirigieron a los vestidores, mientras la transmisión quedó interrumpida y los comentaristas guardaron silencio ante la incertidumbre.

Por alrededor de 15 minutos, el encuentro permaneció detenido mientras se evaluaban los hechos y se resguardaba la integridad de las jugadoras. Después de ese lapso, el partido fue reanudado sin incidentes y finalmente concluyó con victoria de Necaxa por 2-1 sobre Querétaro, resultado que se mantuvo sin más alteraciones.

Se menciona que estas detonaciones de arma de fuego, se deben a la violencia que derivó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias 'El Mencho'.

Este incidente ocurre en un momento delicado para el deporte mexicano, donde por seguridad varios encuentros de la Liga MX y Liga MX Femenil han sido pospuestos o reprogramados en diferentes estados del país.