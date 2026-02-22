Luego de que se diera a conocer que fuerzas federales realizaron un operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, 'El Mencho', quien es ubicado por las autoridades como el líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, varios lugares de la República Mexicana entraron en tensión.

El mundo del deporte no quedó excento de esta situación que sacudió a varios estados ee la República.

Y es que Oseguera Cervantes era uno de los individuos más buscados tanto en México como en Estados Unidos. El gobierno estadounidense ofrecia una recompensa de 15 millones a cambio de datos que ayudarán a dar con él y se lograra su captura.

Tras este hecho el deporte en México también resultó afectado, ya que se suspendieron partidos que estaban programados para celebrarse este domingo 22 de febrero correspondientes a la Liga MX, Liga MX Femenil, Liga de Expansión y la Liga Mexicana de Softbol.

¿Cómo fue la reacción de Juan Pablo Fernández?

Ante esta situación el hijo de José Ramón Fernández, Juan Pablo, levantó la voz en las redes sociales, donde destacó que el país estaba en "guerra" y que la FIFA debía tomar cartas en el asunto y retirarle la sede a la Ciudad de Guadalajara, uno de los estados más afectados tras la detención del "Mencho".

"México entero en guerra, incendiado y secuestrado por el crimen, vivimos el peor momento de la historia como país. Una narco guerra, narco gobierno y narco partido. Es un caos todo, sin gobierno ni presiente. La FIFA le tendría que quitar la sede mínimo a Guadalajara", expresó en su cuenta de X.