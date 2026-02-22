Este domingo trascendió que Nemesio Oseguera Cervantes, alias , fue abatido durante operativo de seguridad.

A raíz de esto, Pablo Lemus, Gobernador de Jalisco, anunció la activación del código rojo en el estado y horas más tarde, en consecuencia, la Liga MX Femenil anunció la suspensión del Clásico Nacional entre Chivas y América, programado inicialmente para las 17:00 horas.

A través de un comunicado, la Liga MX Femenil anunció la postergación del partido.

Lee también

"La Liga BBVA MX Femenil informa que el partido correspondiente a la jornada 10 del torneo Clausura 2026, a disputarse hoy a las 17:00 horas en el estadio Akron entre los clubes Guadalajara y América, será reprogramado con fecha y hora por confirmar", anunció la Liga.

Por ahora, ni Chivas ni América se han pronunciado al respecto.

Google News

TEMAS RELACIONADOS

Francisco Chacón comete 'epic fail' en el Puebla vs América del 'Viernes Botanero'

Lo viral

Francisco Chacón comete 'epic fail' en el Puebla vs América del 'Viernes Botanero'
Faitelson le dio la bienvenida a Christian Martinoli en su regreso a las transmisiones de TV Azteca

Lo viral

Faitelson le dio la bienvenida a Christian Martinoli en su regreso a las transmisiones de TV Azteca