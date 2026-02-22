Contra todo pronóstico, “El Perro” Bermúdez sentenció que Gilberto Mora y Armando “Hormiga” González, aunque son talentosos, no están aún al nivel de las grandes estrellas del futbol mundial, a pesar de su creciente paso en la Liga MX y los rumores que los colocan en el balompié europeo.

Bermúdez, conocido por su larga trayectoria como comentarista deportivo en torneos internacionales, aseveró que en México a veces se exagera el estatus de los futbolistas por "culpa" de sus periodos de buen rendimiento, aunque reconoció que ambos tienen talento y futuro por delante.

"Algunos mexicanos somos buenos para inflar globos de Cantoya. Primero, Gilberto Mora. Y ahora la 'Hormiga'. Los dos son muy buenos jugadores con mucho techo por delante, pero no del nivel de los grandes astros", escribió en su cuenta de X, antes Twitter.

Pese a que Gilberto Mora se encuentra lesionado, figura como uno de los futbolistas que están en consideración del estratega Javier Aguirre, rumbo al Mundial de 2026. Por su parte, "La Hormiga" González forma parte de la convocatoria para disputar el partido amistoso de México contra Islandia.

