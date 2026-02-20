El Comité Olímpico Internacional (COI) iniciará una investigación sobre la conducta del presidente de la FIFA Gianni Infantino después de su participación en el lanzamiento de la Junta de Paz impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump.

La máxima dirigente del COI, Kirsty Coventry, confirmó el viernes que el organismo “examinará” las acciones del dirigente suizo-italiano quien también integra los 107 miembros del ente olímpico.

Infantino asistió el jueves a una reunión en Washington donde firmó una alianza en nombre de la FIFA con la Junta de Paz.

Lee también ¿Cuántos goles de penalti ha marcado México en las Copas del Mundo?

Este acuerdo podría canalizar hasta 75 millones de dólares de fondos del futbol hacia proyectos en Gaza enfocados en infraestructura deportiva y desarrollo juvenil. El evento reunió a políticos y figuras públicas y Infantino apareció con una gorra roja con inscripciones “USA” y “45-47” en referencia a las presidencias de Trump.

“La Carta Olímpica es muy clara sobre lo que se espera de sus miembros y vamos a investigar la supuesta firma de documentos”, declaró Coventry en su última conferencia de prensa durante los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina.

Agregó que desconocía que Infantino había estado “en primera línea” en el acto. Tras una segunda pregunta sobre el tema señaló: “Ahora que ustedes nos lo han hecho saber lo revisaremos”.

Los miembros del COI juran actuar siempre de manera independiente de intereses políticos. Sin embargo, el propio organismo incluye figuras con vínculos gubernamentales como el emir de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad al-Thani; la embajadora saudí en Estados Unidos, la princesa Reema bint Bandar Al Saud, y el ministro de Deportes de Indonesia, Erick Thohir.

Este último país recibió una prohibición del COI para albergar eventos internacionales tras negarse a permitir la participación de atletas israelíes.

Infantino mantiene una relación cercana con la administración Trump. Asistió a su investidura el año pasado visitó la Casa Blanca y Mar-a-Lago. Estados Unidos coorganizará el Mundial de futbol 2026 junto a Canadá y México con inicio el 11 de junio.