Raúl Jiménez, el delantero mexicano que actualmente milita en el Fulham de la Premier League, formó parte de las fuerzas básicas del América desde 2008. Debutó en el primer equipo en octubre de 2011 bajo la dirección de Alfredo Tena y rápidamente se consolidó como una pieza clave en el ataque azulcrema.

Durante su etapa en Coapa, entre 2011 y 2014, disputó 103 partidos oficiales, anotó 38 goles y contribuyó a la conquista del título del Clausura 2013, donde fue el segundo mejor goleador del equipo.

Esta etapa marcó su explosión como profesional y le abrió las puertas a Europa, primero con el Atlético de Madrid. A pesar de llevar más de una década en el viejo continente, donde ha brillado en Benfica, Wolverhampton y ahora Fulham, Jiménez siempre ha expresado un profundo cariño por las Águilas.

Situación que quedó reflejada en la reciente actividad publicada en las redes sociales de la Premier League, donde Raúl Jiménez participó en un reto donde jugadores nombran al equipo más grande de su país de origen.

Ante la pregunta directa, el ariete del Fulham no dudó en señalar al América como el más grande de México.

Pero cuando le insistieron si no era el Guadalajara, Jiménez respondió con firmeza: "No, es imposible".

La declaración, acompañada de una sonrisa confiada, dejó claro que el ex americanista mantiene intacto su afecto por las Águilas pese a los años en Europa.

Jiménez ha construido una sólida carrera en el Viejo Continente. Su trayectoria lo posiciona como uno de los mexicanos más prolíficos en el futbol europeo.

La publicación generó división inmediata en los comentarios. Numerosos aficionados apoyaron las palabras del mexicano, celebrando su lealtad y orgullo americanista. Sin embargo, otros las desaprobaron.