La Selección Mexicana ha tenido a lo largo de su historia una tradición única: jugadores con apodos de animales que, en el momento viral de las personas que se identifican con alguna especie no humana, parecen encajar a la perfección como los "therian del Tricolor".
Sin embargo, antes de hablar de los jugadores que podrían pasar por esta categoría, habría que saber a que se refiere este término tan popular en nuestros días a través de las redes sociales.
Un therian es quien siente una conexión profunda e interna con un animal, que se identifica, a nivel espiritual, psicológico o metafísico, como un ser no humano (o parcialmente no humano), como puede ser un lobo, zorro, gato, perro, ave, etc. Y que experimenta impulsos, comportamientos o sensaciones de estas especies, que percibe como parte integral de su identidad.
En el futbol mexicano hay sobrenombres de jugadores que se inspiraron en su estilo de juego, físico o anécdotas, pero que hoy pueden provocar comparaciones divertidas con la tendencia que ha causado revuelo en las redes.
Desde porteros ágiles hasta delanteros potentes, la lista incluye íconos históricos y figuras actuales que han vestido en algún momento en su carrera el uniforme de la Selección Mexicana.
¿Qué jugadores podrían ser los therian del Tricolor por sus apodos?
- Óscar "Conejo" Pérez
- Alberto "Venado" Medina
- Jesús "Cabrito" Arellano
- Jared Borgetti, el "Zorro del Desierto"
- Gerardo Torrado, el " Borrego"
- Joel "Tiburón" Sánchez
- Isaac "Conejo" Brizuela
- Guillermo "Tigre" Sepúlveda
- Matías "Toro" Vuoso
En la era actual, bajo Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026, también destacan algunos nombres que que han sido llamados en las últimas convocatorias y se pueden incluir en esta lista.
- Raúl Jiménez, el "Lobo de Tepeji"
- Roberto "Piojo" Alvarado
- Armando "Hormiga" González
- Bryan "Cotorro" González
Estos "Therian del Tri" combinan tradición mexicana de los apodos ingeniosos con la identidad animal que hoy ha llamado la atención y levantado duras polémicas en las redes sociales.