La ha tenido a lo largo de su historia una tradición única: jugadores con apodos de animales que, en el momento viral de las personas que se identifican con alguna especie no humana, parecen encajar a la perfección como los "therian del Tricolor".

Sin embargo, antes de hablar de los jugadores que podrían pasar por esta categoría, habría que saber a que se refiere este término tan popular en nuestros días a través de las redes sociales.

Un therian es quien siente una conexión profunda e interna con un animal, que se identifica, a nivel espiritual, psicológico o metafísico, como un ser no humano (o parcialmente no humano), como puede ser un lobo, zorro, gato, perro, ave, etc. Y que experimenta impulsos, comportamientos o sensaciones de estas especies, que percibe como parte integral de su identidad.

En el futbol mexicano hay sobrenombres de jugadores que se inspiraron en su estilo de juego, físico o anécdotas, pero que hoy pueden provocar comparaciones divertidas con la tendencia que ha causado revuelo en las redes.

Desde porteros ágiles hasta delanteros potentes, la lista incluye íconos históricos y figuras actuales que han vestido en algún momento en su carrera el uniforme de la Selección Mexicana.

¿Qué jugadores podrían ser los therian del Tricolor por sus apodos?

  • Óscar "Conejo" Pérez
  • Alberto "Venado" Medina
  • Jesús "Cabrito" Arellano
  • Jared Borgetti, el "Zorro del Desierto"
  • Gerardo Torrado, el " Borrego"
  • Joel "Tiburón" Sánchez
  • Isaac "Conejo" Brizuela
  • Guillermo "Tigre" Sepúlveda
  • Matías "Toro" Vuoso

En la era actual, bajo Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026, también destacan algunos nombres que que han sido llamados en las últimas convocatorias y se pueden incluir en esta lista.

  • Raúl Jiménez, el "Lobo de Tepeji"
  • Roberto "Piojo" Alvarado
  • Armando "Hormiga" González
  • Bryan "Cotorro" González

Estos "Therian del Tri" combinan tradición mexicana de los apodos ingeniosos con la identidad animal que hoy ha llamado la atención y levantado duras polémicas en las redes sociales.

