La Selección Mexicana ha tenido a lo largo de su historia una tradición única: jugadores con apodos de animales que, en el momento viral de las personas que se identifican con alguna especie no humana, parecen encajar a la perfección como los "therian del Tricolor".

Sin embargo, antes de hablar de los jugadores que podrían pasar por esta categoría, habría que saber a que se refiere este término tan popular en nuestros días a través de las redes sociales.

Lee también Christian Martinoli ya tiene fecha de regreso a las transmisiones de TV Azteca

Un therian es quien siente una conexión profunda e interna con un animal, que se identifica, a nivel espiritual, psicológico o metafísico, como un ser no humano (o parcialmente no humano), como puede ser un lobo, zorro, gato, perro, ave, etc. Y que experimenta impulsos, comportamientos o sensaciones de estas especies, que percibe como parte integral de su identidad.

En el futbol mexicano hay sobrenombres de jugadores que se inspiraron en su estilo de juego, físico o anécdotas, pero que hoy pueden provocar comparaciones divertidas con la tendencia que ha causado revuelo en las redes.

Desde porteros ágiles hasta delanteros potentes, la lista incluye íconos históricos y figuras actuales que han vestido en algún momento en su carrera el uniforme de la Selección Mexicana.

Lee también Javier Aguirre niega que haya sufrido imposiciones en Selección Mexicana y en su carrera como técnico

¿Qué jugadores podrían ser los therian del Tricolor por sus apodos?

Óscar "Conejo" Pérez

Alberto "Venado" Medina

Jesús "Cabrito" Arellano

Jared Borgetti, el "Zorro del Desierto"

Gerardo Torrado, el " Borrego"

Joel "Tiburón" Sánchez

Isaac "Conejo" Brizuela

Guillermo "Tigre" Sepúlveda

Matías "Toro" Vuoso

En la era actual, bajo Javier Aguirre rumbo al Mundial 2026, también destacan algunos nombres que que han sido llamados en las últimas convocatorias y se pueden incluir en esta lista.

Raúl Jiménez, el "Lobo de Tepeji"

Roberto "Piojo" Alvarado

Armando "Hormiga" González

Bryan "Cotorro" González

Estos "Therian del Tri" combinan tradición mexicana de los apodos ingeniosos con la identidad animal que hoy ha llamado la atención y levantado duras polémicas en las redes sociales.