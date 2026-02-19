Javier Aguirre, entrenador de la Selección Mexicana, dejó claro que en sus tres décadas de carrera nunca ha permitido que le impongan futbolistas.

Ante las especulaciones sobre posibles regresos de Guillermo Ochoa a la Selección Mexicana para participar en su sexta Copa del Mundo y el llamado a Álvaro Fidalgo al Tri para la misma justa, el “Vasco” insistió en que siempre ha tenido la última palabra en sus decisiones de jugadores.

En ese sentido reconoció que no lo gusta seguir las indicaciones de terceros y prefiere reconocer sus errores a someterse a imposiciones de directivos.

En una entrevista reciente en el podcast de Jorge “el Burro” Van Rankin, el estratega respondió con contundencia a la pregunta sobre si alguna vez había aceptado imposiciones.

¿Qué dijo Javier Aguirre sobre las imposiciones en sus equipos?

“En la vida” ha ocurrido, aseguró, y para probarlo compartió dos anécdotas clave de su trayectoria.

Una ocurrió en sus inicios como técnico del Atlante, cuando le pidieron alinear a Francisco Javier “el Abuelo” Cruz. Aguirre rechazó la petición de inmediato.

"Te voy a contar una anécdota, no hay nadie que me mire a los ojos y diga 'yo le metí a un jugador' nadie en el mundo, mundial" dijo tajante el Vasco.,

"Hablo de la Selección y de toda mi pin... trayectoria. Mi primer partido con Atlante, se va Ricardo, llegó yo ante Celaya de Butragueño y compañía que luego fueron subcampeones con Necaxa de Lapuente, en el Azulgrana pierdo 2-1", agregó.

"No me preguntes por qué nos vamos a Japón, al medio tiempo voy perdiendo con Kashima y baja un güey y me dice 'dice fulano que metas al abuelo Cruz': 'dile al fulano que chingue a su madre y tú también'. Un partido para que veas cómo me comporté hace 30 años", detalló.

Aunque se definió como alguien “institucional” que se adapta a las necesidades de cada proyecto, el Vasco marcó una línea clara: colabora con las exigencias razonables de los clubes o federaciones, pero no tolera caprichos de personas ajenas a su cuerpo técnico.