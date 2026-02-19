Nuevo León afianza su papel dentro de la Copa del Mundo 2026. El Estadio Universitario obtuvo la autorización de la FIFA para convertirse en sede oficial de entrenamientos durante el torneo.

La determinación llegó tras la visita de una comitiva del organismo rector del futbol mundial, que acudió al inmueble para evaluar condiciones estructurales y operativas. Con la documentación ya firmada, el estadio de los Tigres quedó habilitado para recibir a las selecciones que establezcan su campamento en territorio regiomontano.

Según ESPN, el proceso incluyó múltiples inspecciones previas. En esta última revisión, los enviados de FIFA analizaron el estado de la cancha, vestidores, zonas de trabajo para medios de comunicación, rutas de acceso, seguridad interna y protocolos de operación. La evaluación resultó satisfactoria y permitió cerrar el acuerdo.

¿Qué selección podría entrenar en el Estadio Universitario?

Entre los combinados que contemplan instalarse en Nuevo León destaca Japón, que perfila al Universitario como su centro de preparación. Aunque la confirmación oficial dependerá de anuncios posteriores, la opción gana fuerza conforme avanzan los preparativos.

Mientras tanto, el estadio de Rayados albergará partidos oficiales del Mundial 2026, lo que obliga a distribuir sedes alternas para entrenamientos.

En ese esquema también figura El Barrial, complejo que complementará la infraestructura disponible en la zona metropolitana.

La agenda internacional iniciará antes del torneo

El 25 de marzo, Bolivia enfrentará a Surinam en un duelo de repechaje. El 31, Irak chocará contra el ganador de esa eliminatoria. La venta de boletos todavía no abre, aunque se prevé su activación próxima en la plataforma digital de FIFA.

Con estos movimientos, Nuevo León fortalece su proyección en el torneo mundialista y se prepara para recibir a selecciones y aficionados en uno de los eventos más relevantes del futbol internacional.