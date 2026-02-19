Gina Holguín ha sido una de las conductoras, actrices y modelos que se han robado el corazón de los aficionados a los deportes y el entretenimiento, gracias a su talento y carisma.

La presentadora chihuahuense posee una trayectoria multifacética, inició su carrera participando en concursos de belleza, donde fue Miss Chihuahua y practicó balonmano y básquetbol en olimpiadas nacionales. Esto le dio una base sólida para ingresar al mundo del periodismo deportivo en Televisa, donde hasta la fecha se consolidó como una de las figuras más carismáticas del área de deportes.

Paralelamente, ha desarrollado una carrera actoral en telenovelas como Juro que te amo, Libre para amarte y Mi corazón es tuyo, aunque también ha destacado como uno de los talentos en la serie cómica Vecinos.

Gina ha tenido una presencia constante en Televisa y su plataforma deportiva TUDN, donde conduce segmentos y programas deportivos, además de coberturas en eventos de distintas disciplinas; además de que es pareja del narrador deportivo Andrés Vaca.

Su versatilidad le ha permitido transitar entre el entretenimiento, el deporte y la actuación, lo que le ha dado un lugar en el cariño del público por su carisma, belleza y conocimiento del ámbito deportivo.

¿Por qué motivo Gina Holguín fue vetada de Televisa?

Recientemente, la conductora y actriz reveló en el podcast 'La Capitana' que estuvo vetada durante dos años en Televisa, una decisión que calificó como "injusta" y que frenó su ascenso, pero pudo regresar al periodismo deportivo una vez superado ese obstáculo.

"Hubo un momento que me pegó muy fuerte en mi carrera. Yo estuve vetada dos años de Televisa, dos años muy fuertes para mí. Yo decía: ‘¿qué tengo que hacer para entender esa decisión de mi veto?’. Yo pensaba: ‘a lo mejor tengo que ser actriz’, pero no, también allá vetada y en todos lados. La cosa más injusta, hasta ahora, que me ha pasado en mi carrera. No estuvo en mis manos, no fue porque yo haya hecho", platicó.

Holguín dejó Televisa en abril de 2017 junto a Marisol Rodríguez, en plena gestión de Yon de Luisa como vicepresidente de deportes.

Aunque nunca se explicaron oficialmente los motivos, la decisión se asoció directamente a la estructura ejecutiva de ese momento y derivó en un veto de casi dos años que la mantuvo fuera de la pantalla abierta.

Ese periodo fue un golpe duro para su carrera, pero lo enfrentó al estar activa en el ámbito deportivo, mientras esperaba un cambio interno.

Todo cambió cuando Yon de Luisa salió del área de deportes, lo que permitió a Holguín regresar a Televisa y retomar su trayectoria en TUDN con mayor fuerza.

En diciembre de 2025 anunció su salida de Expreso de la Mañana tras 14 años, para enfocarse en coberturas deportivas, su personaje en Vecinos y nuevos proyectos, además de que sigue muy activa en redes.