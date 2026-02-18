Un federativo quiso imponer a Guillermo Ochoa en la portería de la Selección Mexicana, durante los Juegos Olímpicos de Londres 2012. En palabras de Nicolás Navarro, quien fue entrenador de porteros cuando México ganó la medalla de oro en la justa veraniega, hubo “presiones de un alto mando”.

Pese a que no quiso revelar su nombre, Navarro enfatizó en que hizo caso omiso de la imposición y mantuvo firme su decisión de llevarse a Jesús Corona, quien fue clave en la obtención del oro olímpico.

“Cuando se empieza a decidir qué refuerzos mayores debemos llevar, obviamente pensamos en un portero que estaba entre 'Memo' Ochoa y 'Chuy' Corona. Ahí se hizo el debate. Mucha gente decía que era Ochoa. En Cruz Azul, 'Chuy' venía con un muy buen proceso, era de los mejores, Para mí era más completo porque sí sale a cortar centros, tenía buen agarre… Estaba mejor que Ochoa”, reconoció Navarro para los micrófonos del podcast La Chilenita del Profe.

"Un federativo de la selección me quería obligar para que llevara Memo": Nicolás Navarro.

Al grado que, en ese proceso, pusieron a Memo Ochoa, en el Azteca, y hasta el gafete de capitán le dieron porque había visores en el palco.

Y sí sentaron a Chuy.



Después de decidir que “Chuy” Corona defendería la portería de la Selección Mexicana, Nicolás Navarro se “echó a todos encima”. Sin embargo, lo que le ayudó a respaldar su decisión fue el apoyo de figuras como “Chepo” de la Torre y Luis Fernando Tena, entrenadores del Tricolor mayor y olímpico, respectivamente.

“No diré nombres, pero hasta un federativo de la Selección me quería obligar a que llevara a 'Memo' Ochoa, pero dije que no. Platiqué con 'Chepo' y el 'Flaco', les mostré videos y las bases de por qué debía ser Corona el que fuera a los Juegos Olímpicos. Afortunadamente, ambos me respaldaron como entrenador de porteros, sin meter a los federativos. Teniendo la anuencia de 'Chepo' y 'Flaco', lo demás salió sobrando”, sentenció Navarro.

Al final “Chuy” Corona protegió la portería del Tricolor, misma que terminó con una histórica medalla de oro.

