El internacional mexicano Edson Álvarez se sometió este martes a una operación que le impedirá jugar los partidos de la fecha FIFA de marzo con la Selección Mexicana, que analiza convocar al mediocampista Álvaro Fidalgo, español naturalizado.

Álvarez se sometió a una intervención quirúrgica en el tobillo izquierdo por molestias que acarreaba desde el año pasado.

Lee también Leyendas de la Selección Mexicana aconsejan a Javier Aguirre sobre la lista final para la Copa del Mundo

¿Qué dijo Duilio Davino sobre la situación de Edson Álvarez?

"Para los partidos contra Portugal y Bélgica Edson no estará", dijo Duilio Davino, director deportivo de selecciones nacionales.

"Fue una cirugía exitosa y, si todo sale como se piensa, al Mundial podría llegar", añadió Davino en rueda de prensa.

El jugador del Fenerbahçe turco publicó en su perfil de Instagram una fotografía en el hospital en la que compartió que está "enfocado al 100%" en su recuperación "para volver más fuerte".

Como parte de su preparación para el Mundial, México enfrentará el 28 de marzo a Portugal en el estadio Azteca, que avanza en su remodelación, y a Bélgica tres días después en el Soldier Field de Chicago.

Para estos compromisos, el seleccionador mexicano Javier "El Vasco" Aguirre podría convocar a Álvaro Fidalgo, mediocampista español recientemente fichado por el Real Betis.

"Hemos estado en contacto con él", comentó Davino sobre Fidalgo, quien está incluido en una prelista de 55 jugadores monitoreados por el cuerpo técnico del Tricolor.

"Tuvo un gran rendimiento con América, es mexicano y cumple el plazo de naturalización autorizado por FIFA. Álvaro quiere venir a jugar en la selección. Dependerá de Javier si es llamado", explicó Davino.