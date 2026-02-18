La Copa del Mundo de la FIFA está cada vez más cerca de comenzar, en una edición muy especial para México, país que comparte la sede con Estados Unidos y Canadá y que además tendrá el honor de disputar el juego inaugural ante Sudáfrica en el Estadio Azteca.

El encuentro, que evocará recuerdos de lo vivido en 2010, representa para el equipo de Javier Aguirre una oportunidad de iniciar el torneo de la mejor manera. Sin embargo, entre aficionados y especialistas persiste la duda sobre cuál será el once inicial.

En ese contexto, José Ramón Fernández, histórico comentarista, se adelantó al “Vasco” y compartió, con su experiencia y conocimiento, el que considera el mejor equipo posible para la presentación en casa.

Durante una dinámica junto a Beto Murrieta, Fernández sorprendió al colocar a Guillermo Ochoa como titular y dejar fuera a Gilberto Mora, decisión que generó división de opiniones entre la afición.

Edson Álvarez con la Selección Mexicana, durante un partido amistoso entre México y Uruguay

¿Cuál fue el 11 de José Ramón Fernández?

José Ramón Fernández es uno de los periodistas deportivos mexicanos con más trayectoria en coberturas mundialistas. Desde su debut en México 1970, ha estado presente en prácticamente todas las ediciones de la Copa del Mundo, con la excepción de Italia 1990, donde fue vetado.

Con el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, Fernández alcanzará su 15ª Copa del Mundo como comentarista y analista, consolidándose como uno de los periodistas con más coberturas.

Guillermo Ochoa

Israel Reyes

Johan Vásquez

César Montes

Jesús Gallardo

Edson Álvarez

Erick Lira

Marcel Ruiz

Alexis Vega

Roberto Alvarado

Raúl Jiménez

