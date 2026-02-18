El mediocampista mexicano Gilberto Mora, considerado una de las mayores promesas del futbol nacional a sus 17 años, permanece alejado de las canchas desde hace ya varios partidos debido a una pubalgia que lo aqueja.

Esta dolencia en la zona inguinal y pubis, común en futbolistas por la alta exigencia física y el ritmo competitivo intenso, surgió a inicios del año y se agravó tras su convocatoria a la Selección Mexicana.

Lee también Arturo Brizio recuerda la expulsión a Zinedine Zidane en Francia 1998: "Lo volvería a echar"

¿Cuánto tiempo ha pasado desde el más reciente partido de Gilberto Mora?

El último partido de Mora en la Liga MX, correspondiente al Torneo Clausura 2026, ocurrió el 17 de enero en el empate 1-1 entre Xolos de Tijuana y Atlético de San Luis por la Jornada 3.

En ese encuentro disputó apenas 45 minutos antes de abandonar la actividad. Desde entonces, ha estado ausente en las jornadas posteriores, incluida la Jornada 6 frente a Toluca en febrero, donde el equipo fronterizo confirmó su baja por precaución.

Con la Selección Mexicana, el juvenil no vio acción en los amistosos de enero contra Panamá (22 de enero) y Bolivia (25 de enero), ya que causó baja por molestias iniciales que derivaron en la confirmación de la pubalgia.

Lee también Gilberto Mora: Su representante Rafaela Pimienta asegura que quiere vender cara a la joya tricolor

Hasta este 18 de febrero, han transcurrido 32 días desde su última aparición oficial. Sin embargo, reportes del club indican que el proceso de recuperación de 'Morita' avanza día a día, aunque sin una fecha fija de retorno.

El club tijuanense y el cuerpo técnico del Tri evitan riesgos para prevenir que la lesión se agrave, por lo que tampoco estará disponible para el siguiente duelo amistoso del equipo de Javier Aguirre ante Islandia.

Tanto Xolos como la Selección Mexicana coordinan esfuerzos para que el mediocampista llegue en óptimas condiciones al Mundial 2026, donde se espera su contribución como una de las joyas del futbol mexicano.