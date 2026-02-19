En las últimas semanas, el nombre de Christian Martinoli ha sido uno de los temas centrales en el ambiente del futbol mexicano y de las redes sociales debido a sus repetidas ausencias de algunas de las transmisiones de partidos de la Liga MX y un amistoso de la Selección Mexicana.

Las ausencias del cronista en las transmisiones de TV Azteca comenzaron a finales de enero de 2026, específicamente con el partido amistoso de la Selección Mexicana ante Bolivia el 25 de enero.

El narrador se perdió esa transmisión debido a un malestar estomacal repentino que lo obligó a abandonar la cobertura del cotejo del Tricolor de Javier Aguirre antes de iniciar.

Posteriormente, las bajas continuaron en partidos de la Liga MX durante el Clausura 2026, en los encuentros de Mazatlán vs Chivas, Toluca vs Cruz Azul y otros de jornadas siguientes del Viernes Botanero correspondientes a la Jornada 6.

Hasta la fecha no se han dado detalles médicos sobre su condición; sin embargo ante una serie de rumores sobre una supuesta inestabilidad dentro de la empresa del Ajusco, el propio Martinoli, apareció en un video compartido en sus redes sociales donde argumentó que "uno ya no se puede enfermar a gusto" porque comienzan a circular cualquier cantidad de noticias plagadas de "humo".

Christian no apareció en el último fin de semana, lo que aún dejó en incertidumbre a los aficionados del balompié.

Sin embargo, fue TV Azteca la que rompió el silencio y a través de su página web y de sus redes sociales anunció con bombo y platillo el retorno del narrador.

¿Qué partidos de la Jornada 7 narrará el cronista Christian Martinoli?

"Christian Martinoli estará de regreso en la narración con TV Azteca Deportes para la Jornada 7 del Clausura 2026", escribió la televisora en su portal.

"Martinoli regresará a los micrófonos para el partido de Puebla vs América de la Jornada 7 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX. El encuentro arranca al terminar el Tigres vs Pachuca, siendo el primer encuentro del Viernes Botanero", agregó.

¡CARTELERA IMPERDIBLE! 🔥



Tigres recibe en el ‘Volcán’ a Pachuca, duelo en donde los ‘felinos’ buscarán su segunda victoria consecutiva sobre los ‘tuzos’. Al terminar Puebla recibe a un América que viene de perder el Clásico Nacional ante Chivas 👀😮‍💨#ViernesBotanero



📅… pic.twitter.com/sdRDhaHHTW — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) February 18, 2026

El duelo esta programado para disputarse este viernes 20 de febrero a las 21:07 horas desde el Estadio Cuauhtémoc. Pero este no será el único partido con la voz de Martinoli, también el sábado 21 estará al frente de la narración para el duelo entre Necaxa y Toluca, que comenzará a las 19:00 horas en el Victoria.