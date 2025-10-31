El 19 de junio de 1930 el capitalino Manuel Rosas anotó el primer gol mexicano en la escandalosa derrota 6-3 a manos de la selección argentina en la Copa Mundial de aquel año, celebrada en Uruguay.

Rosas pasó a la historia como el primer futbolista mexicano en anotar de penalti en un Mundial, y lo consiguió en la primera edición. Desde aquel entonces comenzó la cuota goleadora del Tricolor en la máxima justa mundialista.

Nombres como Carlos Vela, Cuauhtémoc Blanco y Alberto García Aspe se han apuntado como goleadores mexicanos por la vía de la pena máxima. De los 62 tantos que México tiene en Copas del Mundo, 10 han sido anotados desde los once pasos, lo que representa el 16 por ciento de todos los goles mundialistas de México.

A continuación, te presentamos a todos los mexicanos que han marcado por la vía del penalti en la Copa del Mundo. Solo García y Aspe han cobrado con éxito dos penalties en la justa mundialista.

Mexicanos con gol de penalti en Copa del Mundo: