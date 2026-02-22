Las diferencias entre Raúl Orvañanos y Javier Alarcón, dos de las voces más emblemáticas del periodismo deportivo mexicano, tuvo su punto de más importante durante el Mundial de Alemania 2006.

Lo que comenzó como una sólida amistad y colaboración en Televisa Deportes terminó en una ruptura marcada por reproches de traición y peleas de egos que influyeron en la carrera de ambos.

Raúl Orvañanos, quien por años fue figura central en la cobertura deportiva de Televisa y cronista principal, viajó a Alemania como parte del equipo estelar. Sin embargo, durante todo el torneo permaneció en Berlín sin participar en el programa 'La Jugada'.

Esta exclusión no fue casual: Javier Alarcón, quien había asumido el liderazgo del espacio, decidió prescindir de su presencia.

En julio de 2021, durante una entrevista con Toño de Valdés en su canal de YouTube, Orvañanos abrió su corazón sobre el episodio. “Alarcón no se portó bien como amigo, porque esperas que (como jefe) te avise cómo vienen las cosas, pero en Alemania me la pasé todo el tiempo en Berlín y nunca me dijo nada de cómo iba el tema de La Jugada”, relató.

Aunque admitió haber estado “muy molesto” por un tiempo, aseguró haber superado los rencores: “he aprendido que nada ganas con esos rencores”.

El conflicto se gestó por influencias internas

Tiempo después en una charla entre Toño de Valdés y Adela Micha, el cronista explicó que Alarcón contaba con el respaldo de Ricardo Pérez Teuffer, quien lo impulsaba a tomar el control total.

“Digamos que cuando estaba Javier con Ricardo Pérez Teuffer era su brazo derecho. Javier hacía y deshacía con mucha brillantez”, comentó De Valdés. Pérez Teuffer insistía: “Oye, tú tienes que llevar la jugada, tú eres el director”.

Orvañanos al final se unió a Fox Sports, donde se consolidó como narrador principal, conductor de su propio programa y figura destacada en radio. Mientras que Alarcón siguió su trayectoria durante varios años en la empresa de Chapultepec y luego inició otros proyectos hasta que recaló en ESPN.