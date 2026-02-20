La llegada de Obed Vargas al Atlético de Madrid no sólo cambió su panorama a nivel clubes, también a nivel nacional. Se había especulado antes de su fichaje, si Javier Aguirre iba a llevarlo al Mundial de 2026, ya que militaba en la MLS.

Ahora, fue el propio técnico de la Selección Mexicana, quien admitió que de no haber sido por su llegada a la liga española, Vargas estaría fuera de la lista de 26 convocados.

¿Qué dijo Javier Aguirre sobre Obed Vargas?

En una reciente charla que tuvo el Vasco con el Burro Van Rankin en el programa 'N Estado Burresco', el experimentado entrenador reveló que tanto Obed, como Álvaro Fidalgo, son imposibles de ignorar ahora que juegan en una de las mejores ligas del mundo.

Con el estilo irreverente que lo caracteriza, dijo: "De repente sale un cabrón que no para de jugar bien. Se fue Obed Vargas (al Atlético de Madrid), que yo estaba seguro que no iba a ir, es muy joven".

"Entonces, automáticamente, de estar en Seattle, a estar en la liga española, tengo que poner mis focos en esos jugadores", soltó Aguirre.

En la misma plática, además de mencionar al juvenil ex de la MLS, habló de otro mediocampista: Álvaro Fidalgo, quien ha declarado últimamente que le gustaría vestir los colores del Tri.

El exfutbolista del América se encuentra en una posición muy similar a la de Vargas, ya que ambos saltaron de una competición de México y Estados Unidos, a una de las ligas más competitivas del globo.

Por lo que ahora, son fuertes candidatos para ocupar el centro del campo del equipo de Javier Aguirre durante la Copa del Mundo.