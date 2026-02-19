La etapa de Sergio Ramos con Rayados culminó hace unos meses, pero recientemente el español recordó un momento que causó polémica durante su estancia en Monterrey, el haber asistido a los Premios Grammy y lanzar un video de su canción.

Durante una entrevista en el programa de RG La Deportiva, José Antonio Noriega, presidente de Monterrey, destapó algunas de las situaciones extra cancha que protagonizó el defensor español en su paso por la Liga MX.

Dentro de éstas, está la mencionada aparición de Ramos en los Latin Grammy y el arranque de su carrera musical. En agosto de 2025, el histórico defensor andaluz estrenó su canción "Cibeles" y para noviembre del mismo año, fue invitado a la gala que premia a los mejores músicos latinoamericanos, donde entregó el premio a Mejor Álbum de Música Urbana a Bad Bunny.

Respecto a este tema, Noriega fue cuestionado sobre si el español tenía o no permiso de ambas cosas.

"Hay cosas de las que te enteras y otras de las que no, porque lo de la canción yo me enteré el día que salió, no sabía que existía ni que se estaba grabando, mucho menos filmando; lo de los Grammys me enteré, él ya tenía el compromiso y me enteré cuando nos pide el permiso a cuerpo técnico y directiva porque Sergio ya había asumido el compromiso de estar ahí. Entonces te pone en una disyuntiva de ¿Qué hay que hacer?, no es algo que ya estaba hablado", explicó el directivo.

¿Qué dijo Sergio Ramos sobre esta situación?

Por medio de redes sociales, el campeón del mundo en 2010 con España, fue contundente con su comentario en el que le lanzó un fuerte mensaje al directivo de Rayados.

"El que me dio permiso fue Tato, que deje de vender humo y que deje la prensa. Que se dedique al club, sus jugadores y a darle una alegría a la afición que se lo merecen ya. Permiso también le dio a otros jugadores, pero no lo dice y lo tapan. Todo lo mejor a Rayados siempre. ¡Arriba el Monterrey!".