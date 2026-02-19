Armando 'Hormiga' González es uno de los delanteros mexicanos que busca representar a México en el Mundial 2026, algo que luce factible debido al gran momento goleador que vive el atacante de Chivas.

A raíz de ese extraordinario presente, el joven atacante de 22 años habría recibido una tentadora oferta del futbol europeo, la cual decidió no tomar para seguir siendo pilar del proyecto rojiblanco y así buscar asegurar su lugar en la lista de Javier Aguirre para la Copa del Mundo.

¿Qué equipo buscó a Hormiga González?

De acuerdo con información de ESPN, el CSKA de Moscú fue el club que lanzó una oferta de 20 millones de dólares, pero Armando optó por permanecerse con las Chivas.

En el último microciclo de la Selección Mexicana la Hormiga González fue convocado. Foto: hormiga_glez

Según el medio antes mencionado, el gran factor de permanecer en el Guadalajara es para poder mantenerse en buen ritmo de cara a la justa mundialista del verano, ya que salir a Rusia sería un movimiento "arriesgado" porque podría perder protagonismo.

De igual forma, la cadena deportiva informó que el canterano rojiblanco está siendo monitoreado por equipos de Inglaterra, Arabia Saudita y España, intereses que podrían aumentar en caso de llegar al Mundial y tener un buen papel bajo las órdenes del 'Vasco' Aguirre.

Actualmente, la Hormiga lleva más de 52 partidos jugados con Chivas, en los que ha logrado un total de 22 anotaciones y su más reciente logro fue haberse coronado campeón de goleo en el Apertura 2025 con 12 tantos. El atacante tricolor compartió este galardón con Joao Pedro del San Luis y Paulinho del Toluca.