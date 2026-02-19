La Selección Mexicana Femenil anunció su convocatoria para los duelos de marzo. Bajo la dirección del técnico español Pedro López, el equipo integra a las principales figuras de la Liga MX y cinco jugadoras de la NWSL estadounidense.

Charlyn Corral, de 34 años y líder goleadora del torneo Clausura con Pachuca, encabeza la lista como referente ofensivo y líder natural del plantel.

El primer compromiso llegará el 2 de marzo ante Santa Lucía en el Daren Sammy Cricket Ground, partido correspondiente a la eliminatoria Concacaf rumbo al Mundial Femenil de Brasil 2027.

México ocupa posición de favorita en el Grupo A, que completan Puerto Rico, San Vicente y las Granadinas e Islas Vírgenes americanas. El objetivo radica en confirmar el liderazgo del sector y avanzar con paso firme hacia la cita mundialista, meta principal tras ausencias en ediciones recientes.

¿Cuándo y dónde se medirá el equipo mexicano femenil a Brasil?

Posteriormente, el 7 de marzo, las mexicanas disputan un amistoso de alto nivel contra Brasil en el Estadio Ciudad de los Deportes de la capital mexicana.

Este encuentro sirve para medir fuerzas ante una potencia sudamericana y mantener el ritmo competitivo.

Desde la llegada de Pedro López, el Tri Femenil muestra estabilidad y progreso notable. Recientemente derrotó 2-0 a Estados Unidos en la Copa Oro y alcanzó semifinales, resultados que refuerzan la confianza del grupo.

La base se sustenta en jugadoras experimentadas de clubes mexicanos y talento exportado a Estados Unidos, combinación que apunta a un renacimiento del futbol femenil nacional con miras al Mundial 2027 y Juegos Olímpicos 2028.

La convocatoria refleja equilibrio entre portería sólida, defensa confiable, medio campo creativo y ataque letal, con Corral como principal arma ofensiva en gran forma deportiva.

Convocatoria de la selección mexicana femenil: