En los últimos días, un video de Romário, uno de los delanteros más icónicos de la historia del futbol brasileño, se volvió viral en redes sociales por algo que pocos sabían, su físico a los 60 años de edad.

En las imágenes que circulan en internet, se ve al exjugador mostrando su nivel actual en la playa, mientras participa en un partido de 'fut-volley' con amigos y, con un estado físico que dejó sorprendidos a muchos usuarios.

Pectoral y brazos definidos, abdomen trabajado y una postura atlética llamaron la atención de quienes lo recuerdan todavía con su camiseta de Brasil.

Lee también Miguel Herrera sobre Javier Aguirre: "No me encantan como juegan sus equipos"

Es INCREÍBLE el estado físico de Romario a sus ¡60 años!



Y ni hablar de cómo juega al fut-voley. 😮‍💨🇧🇷



pic.twitter.com/EtRiAPlB0l — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) February 18, 2026

El video no es de un entrenamiento profesional ni mucho menos, ocurre en la playa, en medio del paisaje típico del Carnaval en su país natal, y se ve al exdelantero moviéndose con soltura mientras juega y sonríe con compañeros.

Romário, campeón del mundo con Brasil en Copa del Mundo de Estados Unidos 1994, siempre fue conocido por su potencia, definición frente al arco y velocidad. Hoy, más de dos décadas después de su retiro del futbol profesional, muchos comentan que su físico parece fuera de la lógica para su edad.