Javier Hernández, máximo goleador histórico de la Selección Mexicana, rompió el silencio ante las constantes críticas que ha recibido tras su segunda etapa con Chivas del Guadalajara.

El exfutbolista dirigió un contundente mensaje a quienes cuestionan a los ídolos del futbol mexicano, en medio de un panorama donde el Rebaño Sagrado vive un gran momento deportivo sin su presencia.

Chicharito, quien se convirtió en la primera baja de Chivas para el torneo Clausura 2026, vivió un regreso ilusionante en enero de 2024 que no cumplió las expectativas. A lo largo de su segunda etapa, disputó 41 partidos, anotó solo cuatro goles y registró una asistencia.

Su paso quedó marcado por lesiones que limitaron su rendimiento. El punto más doloroso ocurrió en el torneo Apertura 2025, cuando falló el penal decisivo en los Cuartos de Final ante Cruz Azul, lo que provocó la eliminación del equipo en esa instancia y selló su salida.

A pesar del decepcionante desenlace deportivo, Chivas se despidió de su ídolo. El club reconoció su legado en la Liga MX y en el Tricolor, y destacó su rol como guía para jugadores jóvenes.

“En su regreso a casa, ‘Chicharito’ aportó toda su experiencia y representó una guía como futbolista para varios de los integrantes más jóvenes del plantel, como Armando González, actual campeón de goleo de la Liga MX”, expresó el equipo rojiblanco.

¿Cuál fue el mensaje de Javier Hernández hacia la afición?

Actualmente sin equipo, Hernández permanece activo en redes sociales. En su más reciente publicación, compartió una reflexión.

“Entonces, pides nuevos ídolos para México, ¿pero destruyes a los que llegaron donde todos soñamos? Interesante”, dice Hernández en su video compartido en redes.

Acompañó el mensaje con una frase motivadora: “menos odio, más inspiración. Soñemos cosas chingonas juntos”.

La respuesta del público fue mixta. Muchos aficionados lo respaldaron y celebraron su trayectoria en el balompié nacional e internacional, mientras otros apuntaron a su coach de vida, Diego Dreyfus.

Mientras tanto, Chivas bajo la dirección de Gabriel Milito arranca el Clausura 2026 como líder invicto, con seis victorias consecutivas hasta la sexta fecha.