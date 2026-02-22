Este domingo Raúl Jiménez fue la figura del partido al anotar un doblete que le dio el triunfo al Fulham sobre el Sunderland en la Premier League.

A 109 días de que empiece el Mundial 2026, el delantero de la Selección Mexicana reafirma el excelente momento que vive con su equipo en Inglaterra al llegar a 8 goles en la temporada.

El entrenador Marco Silva abraza a Raúl Jiménez, durante el encuentro entre Fulham y Chelsea en la Premier League - Foto: EFE

Además, logró un récord histórico que presume el 100 por ciento de efectividad desde los once pasos, al anotar 13 penaltis en sus 13 intentos.

¿Qué le hizo la Premier League a Raúl Jiménez?

Gracias a que el canterano del América es un especialista con toda la extensión de la palabra desde los once pasos, la que para muchos es 'la mejor' liga del mundo, le rindió homenaje en redes sociales.

Raul Jimenez's penalty record:



1️⃣3️⃣ taken

1️⃣3️⃣ scored



The best 100% record in Premier League history 👏 pic.twitter.com/oHkg0D8tcJ — Premier League (@premierleague) February 22, 2026

La publicación llenó de orgullo a más de un aficionado tricolor, porque demuestra y expone que uno de los mejores cobradores de penalti, es mexicano,

Con la tranquilidad y la efectividad que lo caracteriza, el canterano del América cobró su penalti al ángulo inferior derecho, imposible de atajar para Robin Roefs, portero del Sunderland.

A pocos meses de la máxima cita del futbol internacional, Raúl sigue mostrando un nivel que ilusiona a Javier Aguirre y compañía.