La violencia volvió a empañar el futbol mexicano este sábado 21 de febrero de 2026. Un enfrentamiento entre aficionados al finalizar el partido entre Racing de Veracruz y Toros de Celaya, correspondiente a la jornada 20 de la Liga Premier, terminó en tragedia con el fallecimiento de una persona y varios lesionados.

El duelo se disputó en la Unidad Deportiva Hugo Sánchez Márquez, en Boca del Río, Veracruz. Racing de Veracruz se impuso con contundencia por 4-0 sobre Celaya, líderes del Grupo C.

Sin embargo, la euforia deportiva derivó en una riña violenta fuera del estadio, en las inmediaciones de la calle Constitución, colonia Ricardo Flores Magón.

¿Quién es el aficionado del Celaya que perdió la vida?

La víctima fatal fue identificada como Carlos Alberto Ortiz Ortega, de 33 años, conocido como "Biyik", integrante de la porra celayense La Demencia. Según reportes preliminares y confirmaciones del Club Celaya, "Biyik" formaba parte del grupo de animación que viajó para apoyar al equipo.

#FUTBOL ⚽ Esta noche fallece aficionado del #CelayaFC tras presunta #riña con seguidores del #Racing de Veracruz en Boca del Río

🔴Los hechos se registraron afuera del #Estadio Hugo Sánchez. El hecho fue confirmado por Cristian Ríos, pdte del #ClubCelaya #Celaya #Aficionados pic.twitter.com/8aefRsuGvh — News San Miguel (@NewsSanmiguel) February 22, 2026

Diversos testimonios indican que aficionados del Racing agredieron a los visitantes con palos, piedras y otros objetos, en un ataque que involucró a más de 50 personas en algunos relatos.

Además del fallecido, se reportaron seis heridos, dos de ellos en estado grave, quienes reciben atención médica.

La presidenta municipal de Boca del Río, María Gamboa, confirmó los hechos y anunció revisión del actuar del club local en el incidente.

El ayuntamiento de Boca del Río, Veracruz CONFIRMA la MUERTE de un aficionado tras la bronca entre fans de Racing de Veracruz y Celaya pic.twitter.com/Kmd72kMoHj — Edwin Santana (@EdSantanaCruz) February 22, 2026

El Club Celaya emitió un comunicado inmediato a través de su presidente, Christian Rios: "Club Celaya condena categóricamente los hechos de violencia ocurridos en las inmediaciones de la Unidad Deportiva Hugo Sánchez Márquez, al término del partido ante Racing de Veracruz. Lamentamos profundamente el fallecimiento de un integrante de nuestro grupo de animación y nos solidarizamos con las personas lesionadas, así como con sus familias y seres queridos en este momento de profundo dolor".

La Liga Premier, Segunda División del futbol profesional de México, rechazó los actos y reiteró su postura firme: "Nuestra postura es y será siempre de cero tolerancia a la violencia. La Liga Premier asume con responsabilidad el actuar con firmeza".

Hasta el momento, las autoridades veracruzanas no han emitido un reporte oficial detallado. En redes sociales, aficionados del Celaya expresaron indignación y dolor, mientras algunos manifestaron preocupación por futuros encuentros entre estas aficiones.