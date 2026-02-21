Jared Borgetti es uno de los delanteros más icónicos en la historia del futbol mexicano. El apodado Zorro del Desierto, debutó profesionalmente en 1994 con el Atlas de Guadalajara, donde mostró su olfato goleador desde muy temprano.

Sin embargo, su carrera despegó verdaderamente al llegar a Santos Laguna en 1996, club con el que conquistó dos títulos de liga (Invierno 1996 y Verano 2001) y se convirtió en su máximo goleador histórico con 205 anotaciones.

A lo largo de su trayectoria en México, pasó por equipos como Pachuca, Cruz Azul, Monterrey, Guadalajara, Puebla y Morelia (Monarcas), y acumuló 252 goles en la Primera División, lo que lo coloca como el tercer máximo anotador histórico de la Liga, solo por detrás de Cabinho y Carlos Hermosillo.

Su habilidad para rematar de cabeza y su instinto en el área lo hicieron destacar como uno de los mejores "9" del futbol mexicano.

¿Cómo fue el paso de Jared Borgetti con la Selección Mexicana?

En el plano internacional, Borgetti debutó con la Selección Mexicana en 1997 y se consolidó rápidamente como referente ofensivo. Acumuló 89 partidos y anotó 46 goles, cifra que lo mantuvo como máximo goleador histórico del Tri durante años (hasta que fue superado por Javier Hernández).

Participó en tres procesos eliminatorios mundialistas, donde brilló especialmente al marcar 23 goles en fases de clasificación, récord mexicano en eliminatorias. Además, fue clave en torneos como la Copa Oro, Copa América y Copa Confederaciones, donde sumó anotaciones importantes y demostró su liderazgo en ataque.

En Copas del Mundo, Borgetti participó en dos ediciones: Corea-Japón 2002 y Alemania 2006.

En 2002, jugó un rol fundamental en la fase de grupos, donde destacó por su golazo de cabeza contra Italia en un partido que México ganó 1-2 (tras ir perdiendo), remontada que ayudó a clasificar al equipo a octavos de final.

Ese tanto ante Gianluigi Buffon es considerado uno de los mejores goles mexicanos en mundiales por su calidad técnica y contexto. En total, en ese torneo disputó cuatro encuentros y contribuyó con dos goles.

En el Mundial de Alemania 2006, Borgetti llegó con expectativas altas tras su gran momento en Santos y Bolton Wanderers. Sin embargo, jugó algunos minutos en la fase de grupos, pero no pudo anotar goles ni tener el impacto esperado.

En la actualidad, ya retirado desde 2010-2011, Jared Borgetti se mantiene muy activo en el fútbol como comentarista y analista en ESPN Deportes y ESPN México, donde comparte su experiencia y opiniones sobre el Tri y la Liga MX.