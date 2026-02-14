Armando González atraviesa uno de los mejores momentos de su joven carrera a sus 22 años. Tras consagrarse como campeón de goleo en el Apertura 2025 con 12 anotaciones (compartido con otros delanteros), ha mantenido un ritmo imparable en el Clausura 2026.

En las primeras jornadas del torneo, la 'Hormiga' ya suma alrededor de 4 goles en 5 partidos, lo que lo coloca entre los líderes de la tabla de goleo y ha sido elegido como Jugador del Mes de enero por la afición y la Liga MX.

Su consistencia ha sido clave para que Chivas lidere la competencia con un arranque invicto y sólido bajo la dirección de Gabriel Milito, lo que también lo ha convertido en el referente ofensivo indiscutible del Rebaño Sagrado.

En el ataque de Chivas, la 'Hormiga' aporta un olfato goleador excepcional, presencia constante en el área y efectividad notable: promedia un gol cada poco más de 100 minutos en sus participaciones recientes.

Sus anotaciones han sido decisivas en partidos importantes del equipo rojiblanco. Pero más allá de los goles, genera peligro constante con remates, pivoteo y movimientos inteligentes, lo que libera espacios para sus compañeros y eleva el nivel colectivo del equipo tapatío, lo que ha hecho que dependa en gran medida de su contundencia para sumar puntos.

En la Selección Mexicana, su explosión ha llamado la atención de Javier Aguirre, quien lo ha convocado recientemente y lo ve como una opción fresca y goleadora en un puesto donde escasean perfiles mexicanos puros.

Aunque compite con delanteros establecidos, sus números lo posicionan como candidato para el Mundial 2026.

¿Quiénes son las figuras que han puesto a González como futura leyenda de las Chivas?

Figuras lo han señalado como el tercer delantero ideal para el Tri, y su rendimiento diario podría sellar su boleto, especialmente si mantiene esta racha en duelos de alto perfil como el de este fin de semana en Clásico ante América.

Con motivo del duelo entre Chivas y Águilas en el Estadio Akron. Joel Sánchez y Ramón Ramírez fueron invitados de lujo en el programa Faitelson sin censura donde ambos ex rojiblanco dieron su punto de vista sobre el atacante.

Ambos ex jugadores coincidieron en el gran momento por el que atraviesa el canterano de las Chivas. El Tiburón destacó la confianza que han tenido en la formación de jugadores salidos del Rebaño y las cualidades de la Hormiga, incluso aseguró que son mejores que las de Chicharito en sus inicios, mientras que Ramón alabó el talento de González y aplaudió que ya haya sido considerado por Javier Aguire para formar parte del Tri.