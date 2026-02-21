La presión que tendrá la Selección Mexicana en el próximo Mundial que arranca el 11 de junio en el estadio Banorte, probablemente sea la más alta de la historia.

El simple hecho de jugar el torneo en casa, condiciona al equipo de Javier Aguirre a cometer pocos errores, si es que quieren evitar una tragedia. Sobre todo si se toma en cuenta que en la edición pasada, el Tri quedó fuera en la Fase de Grupos.

Conoce quiénes son los futbolistas más costosos de la Selección Mexicana de cara a la Copa del Mundo / FOTO: Imago7

Uno de los referentes y líderes que tendrá el equipo nacional será Santiago Giménez, quien pese a estar lidiando con la recuperación de su lesión en el tobillo, tiene prácticamente asegurado su lugar.

Y al parecer, el delantero del AC Milán se siente confiado con respecto a las posibilidades del Tri de hacer un buen papel.

¿Qué dijo Santiago Giménez sobre el Mundial de 2026?

"Va a ser algo increíble. Creo que somos privilegiados de que, justo en nuestra época, nos toque un Mundial en casa, porque ya de por sí es un sueño estar en un Mundial y ahora imagínate que, además, sea en casa”, contó Santi para Claro Sports.

Y con respecto a la exigencia que tendrán por jugar ante su gente, el canterano de Cruz Azul fue claro.

“Queremos aprovechar esta oportunidad. Queremos hacer el mejor Mundial de toda la historia de México. Estar todos juntos, porque en casa somos fuertes y yo sé que junto con toda la gente podemos hacer un gran torneo”, aseveró.