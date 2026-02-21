A escasos cuatro meses de que arranque de manera oficial la Copa del Mundo de 2026 en el estadio Banorte, con México ante Sudáfrica, el plantel de los anfitriones aún no está 100% decidido.

Aunque Javier Aguirre ha confesado que tiene definida casi toda la lista de convocados, aún se pueden sumar algunos otros nombres, con base en el rendimiento en los últimos partidos de preparación.

Javier Aguirre y Rafael Márquez con la Selección Mexicana - Foto: Imago7

Entre los que están también los controversiales futbolistas naturalizados. Aceptados e idolatrados por un sector de la afición, y rechazados por otros cuantos más.

¿Quiénes son los naturalizados que pueden ir al Mundial?

Dentro del contexto del Tri, hay cuatro perfiles que poseen posibilidades reales de acudir a la justa mundialista con la Selección Nacional: Santiago Giménez (casi un hecho), Álvaro Fidalgo, Germán Berterame, y Julián Quiñones.

Germán Berterame y Julián Quiñones pueden ser considerados por Javier Aguirre para la Copa del Mundo de 2026 / FOTO: Imago7

El caso de 'El Bebote' es un tanto distinto. Canterano de Cruz Azul, nacido en Argentina, aunque desde el inicio de su carrera decidió que iba a representar la bandera Tricolor. Por lo que es uno de los preferidos de los fanáticos.

Por otro lado, el exjugador del América, Fidalgo. El nacido en España ha manifestado ya su deseo de jugar para el Vasco, a pesar de abandonar la Liga MX con destino al Real Betis, de España.

Álvaro Fidalgo vive su debut vs el Atlético de Madrid / Foto: EFE

La verdadera pelea está en la delantera, entre Julián Quiñones (Colombia), y Berterame (Argentina), jugadores de la Liga de Arabia Saudita y la MLS, respectivamente.

Ambos han sido convocados por el estratega mexicano, aunque últimamente, pese a que vive un gran momento goleador, Quiñones ha sido descartado, mientras que el exjugador de Monterrey ha sido considerado.

Julián Quiñones - Foto: @AlQadsiahEN en X

La novela no finalizará hasta que el propio Aguirre revele la lista final de 26 jugadores para la Copa del Mundo. Hasta entonces, todo queda en manos del técnico.