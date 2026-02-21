La ausencia de Diego Laínez en la convocatoria de la Selección Mexicana para enfrentar a su similar de Islandia, abrió el debate tanto entre aficionados, como en medios de comunicación.

Laínez, jugador de Tigres de la Liga MX, fue una de las grandes sorpresas en la lista que Javier Aguirre, que dio a conocer para el amistoso del próximo 25 de febrero en el estadio Corregidora, como preparación para el Mundial de 2026.

Diego Lainez intenta generar peligro en el partido entre México y Uruguay. FOTO: Imago7

Lee también Chicharito arremete con todo contra las críticas: "Menos odio, más inspiración"

Ante esto, el narrador de Televisa, Andrés Vaca expresó su desacuerdo en redes sociales, y calificó la decisión como incomprensible y defendió al extremo felino.

¿Qué dijo Andrés Vaca sobre la convocatoria de la Selección Mexicana?

“La única razón de la NO convocatoria de Lainez, es que ya lo tenga muy bien visto y su lugar esté ‘asegurado’. De otra forma me parece incomprensible; hoy en día es de los mejores de la Liga MX.", se lee en la publicación de Vaca.

La realidad es que el momento que vive el atacante mexicano es bueno. Encontró de nueva cuenta su versión más desequilibrante y es una pieza clave en el esquema de Guido Pizarro.

La única razón de la NO convocatoria de Lainez, es que ya lo tenga muy bien visto y su lugar esté “asegurado”. De otra forma me parece incomprensible; hoy en día es de los mejores de la Liga MX. — Andrés Vaca (@Andres_Vaca_) February 20, 2026

Queda por verse si esta omisión del 'Vasco' es un golpe definitivo para sus aspiraciones mundialistas, o solo una pausa temporal en su camino con la Selección. Pero voces como la de Andrés Vaca dejan claro que, para muchos, Laínez merece tener más prioridades dentro del proceso de Aguirre.