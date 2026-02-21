Álvaro Morales contó que Televisa 'le rogó' para dejar ESPN: "Ya, ¿Cuánto quieres?"

En más de una ocasión, se ha hablado sobre la posible salida de Álvaro Morales de ESPN, y uno de sus posibles destinos siempre ha sido Televisa.

Sin embargo, hasta el día de hoy, no se había confirmado el interés por parte de la televisora de Chapultepec, hasta que el propio 'Brujo' lo confirmó e incluso reveló detalles del contrato que le ofrecieron.

En una reciente charla con Raúl Sarmiento para el podcast "La pelota está en el fondo", el polémico comunicador de ESPN confesó los puntos de cómo han sido las conversaciones para cambiarse de televisora y no sólo eso, confesó que podían cumplirle el sueldo que él quisiera.

Álvaro Morales es del talento principal de ESPN. Foto: Especial

Lee también Selección Mexicana: ¿Quiénes son los naturalizados que pueden ir al Mundial 2026 con el Tri?

¿Qué dijo Álvaro Morales sobre Televisa?

"Me han buscado en tres ocasiones, tres administraciones distintas. Me dijeron: 'ya. ¿Cuánto quieres? vente para acá'", confesó Morales.

Además, no dejó pasar la oportunidad de lanzarle un dardo a su excompañero David Faitelson, quien en su momento dijo que jamás trabajaría pata Televisa.

"Me han ofrecido... sí. Yo nunca diría jamás jamás como alguien dijo (David Faitelson), yo nunca diría jamás, jamás jamás", agregó.

Actualmente, al frente de programas como Generación F y algunas emisiones de Futbol Picante, Morales se mantiene como un líder de opinión. Sin embargo, confesó por qué ha rechazado en tres ocasiones los acercamientos de Televisa.

"Lo que siempre me ha llamado la atención es que han sido tres administraciones diferentes, entonces luego pienso... uy ¿y la estabilidad? ¿Cómo estará el asunto?", explicó.

Álvaro Morales se ganó un nuevo enemigo que pide que lo corran de México. Foto: Imago7

La carrera de Morales en ESPN comenzó en noviembre de 2003. Entonces ingresó a la empresa como reportero, para después lograr ascender a las mesas de debate y de Sportscenter. Llegó a narrar beisbol, futbol mexicano e internacional, pero las polémicas en los distintos programas de la cadena lo llevaron al estrellato.