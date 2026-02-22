Como parte de los juegos de preparación que tiene programados la Selección Mexicana para el Mundial, Islandia visitará el estadio Corregidora este 25 de febrero, siempre y cuando no se cancele por los altercados que se viven en Jalisco y en todo el país.

El hogar de los Gallos Blancos de la Liga MX, no suele ser un recinto habitual para el Tri, regularmente, sus partidos se llevan a cabo en Estados Unidos, o antes, en el Estadio Azteca.

Sin embargo, si han habido compromisos del equipo nacional allí. Aquí te contamos cómo le va cuando pisa el césped queratano.

¿Cómo le va a México cuando juega en el estadio Corregidora?

El último juego de la Selección Mexicana en el Corregidora, fue en 2018, cuando perdieron 1-0 ante Chile el 16 de Octubre. En aquel entonces, eran dirigidos por el 'Tuca' Ferretti.

Con Miguel “Piojo” Herrera el 12 de octubre de 2014, México le ganó por la mínima a Panamá, con un gol de Erick 'Cubo' Torres.

Tres años antes, en 2011 en una etapa donde el técnico era José Manuel De la Torre, el Tri le ganó 2-0 a su similar de Serbia en el estadio Corregidora. .

Finalmente, en 1985, una goleada a Polonia (5-0), con goles de Tomás Boy, Félix Cruz, Ignacio Flores y un doblete de Manuel Negrete, el Tricolor brilló en su preparación rumbo al Mundial de 1986.