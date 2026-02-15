La noche del 14 de febrero fue emocionante para las Chivas, pues lograron derrotar 1-0 al América en el Clásico Nacional y así llegar a seis duelos ganados de forma consecutiva en el Clausura 2026 para mantenerse como líderes del torneo.

El cuadro rojiblanco vive su mejor momento, algo que no sucedía hace algunos años. Con seis victorias, 18 puntos y el liderato de la competencia, el equipo de Gabriel Milito se coloca como un gran contendiente para el título.

Lee también Excomentarista de Televisa se equivoca en plena transmisión y menciona a su antigua empresa

Al ser un equipo conformado por futbolistas mexicanos, se convierten en una gran alternativa para Javier Aguirre a la hora de armar sus convocatorias. Prueba de ello fue lo sucedido en el mes de enero, cuando un total de siete convocados.

¿Qué dijo David Faitelson sobre la Selección Mexicana y las Chivas?

Ante el estupendo nivel del Rebaño, David Faitelson lanzó un contundente mensaje en sus redes sociales, dejando en claro que, actualmente, las Chivas juegan mejor que la Selección Mexicana.

"Chivas está para “vestirlo de verde” y mandarlo a la cancha el 11 de junio… La selección mexicana no alcanza ese nivel de juego…", escribió el comentarista de TUDN en sus redes sociales.

Chivas está para “vestirlo de verde” y mandarlo a la cancha el 11 de junio…

La selección mexicana no alcanza ese nivel de juego… — David Faitelson (@DavidFaitelson_) February 15, 2026

De momento, se espera que, por lo menos, cuatro futbolistas de Chivas estén en la próxima Copa del Mundo: Raúl Rangel, Luis Romo, Roberto Alvarado y Armando 'Hormiga' González, aunque Milito podría perder más piezas, en caso de que otros futbolistas sean llamados por Aguirre.

El Guadalajara está al acecho de su marca implementada en el torneo Bicentenario 2010, cuando lograron ganar sus primeros ocho duelos.