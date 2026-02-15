Las Chivas mantienen su paso perfecto en el torneo de Clausura 2026. El pasado sábado 14 de febrero, el conjunto rojiblanco logró sumar una nueva victoria en el certamen de la Liga MX tras vencer por la mínima diferencia a las Águilas del América en pleno día de amor y la amistad.

Fue el delantero del momento, Armando 'la Hormiga' González, el hombre que le dio el triunfo al equipo tapatío, y de esta manera convirtió su quinta anotación en el campeonato para confirmar a los rojiblancos en la cima del torneo.

Desde el inicio del partido, el Rebaño fue muy superior a su eterno rival. De hecho el conjunto americanista se salvó en un par de ocasiones de que el marcador se abriera de forma temprana en el partido. Primero fue González, quien erró al minuto dos con un disparo de zurda que hizo suspirar a más de un aficionado.

Más tarde, Richard Ledezma se perdió una oportunidad al minuto 13 que pudo cambiar el rumbo del partido desde los primeros momentos de cotejo entre los dos equipos más populares del futbol mexicano.

Sin embargo, fue en el minuto 41 cuando la 'Hormiga' puso adelante a las Chivas. Tras un tiro de esquina, el delantero recibió el balón y de zurda lo metió en la red.

Al final, con la mínima diferencia las Chivas confirmaron el gran momento por el que atraviesan de la mano de Gabriel Milito, por lo que en las redes sociales no tardaron las reacciones de los aficionados de ambos equipos, pero sobre todo hubo un video que llamó atención de rojiblancos y azulcremas. Y es que con ese clip, los usuarios demostraron que las Águilas ya tiene a su 'Gonzalo'.

¿Qué es el meme de 'Gonzalo'?

El meme de "Ya, Gonzalo" (o "Ya Gonzalo, te están viendo tus hijos") surgió de un video viral de alrededor de 2015, donde se ve a un aficionado de Chivas llamado Gonzalo mientras llora desconsoladamente y golpeando una pared, mientras alguien le dice "Ya, Gonzalo" para calmarlo.

Durante años, la creencia popular en redes sociales fue que lloraba por una derrota dolorosa de las Chivas, lo que lo convirtió en el símbolo perfecto para burlarse de la afición rojiblanca cada vez que el equipo perdía. Sin embargo, la historia real es distinta, ya que tiempo más tarde, salió a la luz años que Gonzalo no lloraba por una derrota del equipo, sino porque había sido estafado al comprar boletos carísimos a un revendedor para ver un partido del Rebaño ante Cruz Azul en el Estadio Azul.

¿Por qué motivo América ya tiene a su 'Gonzalo'?

Luego de la derrota del América ante las Chivas en el Estadio Akron, un aficionado azulcrema se volvió en tendencia en las redes luego de que fuera captado en video mientras llora por su equipo, al que le recriminó que cayera ante los rojiblancos.

En el video que dura un poco más de un minuto y medio, el aficionado cae al suelo en medio del en llanto tras terminarse el partido mientras le dice a la pantalla: “Con las Chivas no pend… métanla”. Por ello, cientos de aficionados, especialmente de las Chivas aprovecharon el momento para burlarse y compartir el clip.

Mientras la escena transcurría, algunas de las personas que acompañaban al fanático trataron de calmarlo, pero otros seguidores del Guadalajara se burlaban con alegría.