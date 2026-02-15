El Rugby Park fue testigo de una remontada inolvidable este domingo 15 de febrero. El Celtic, dirigido por Martin O'Neill, venció 3-2 al Kilmarnock en un partido vibrante de la Scottish Premiership.

El protagonista indiscutible fue el lateral mexicano Julián Araujo, quien anotó el gol del triunfo en el minuto 97.

El encuentro comenzó adverso para los visitantes. Kilmarnock se adelantó 2-0 en la primera mitad con tantos de Tyreece John-Jules y Joe Hugill. Sin embargo, el Celtic mostró carácter tras el descanso.

Sebastian Tounekti recortó distancias al 56' y Benjamin Nygren igualó al 64' con un remate que desató la esperanza en el banquillo verde. Cuando todo parecía dirigirse a un empate, llegó el momento estelar de Araujo.

¿Cómo fue el gol anotado por Julián Araujo con el Celtic?

En el tiempo agregado, el jugador tricolor se incorporó al ataque, recibió una diagonal perfecta cerca del manchón de penalti y, con un potente zurdazo, colocó el balón en el ángulo izquierdo de la portería.

El esférico entró con furia y desató la euforia entre los aficionados que acompañaron al equipo. Araujo, quien había visto la amarilla minutos antes, corrió hacia la tribuna visitante para festejar con los aficionados.

Mexican commentary of Araujo’s GOOOOOOAL!!!! pic.twitter.com/FOI2wlqkIg — Celtic Curio (@Celticcurio) February 15, 2026

Se fundió en abrazos con los seguidores, incluso algunos invadieron parte de la cancha y recibió el cariño de sus compañeros que lo rodearon en celebración.

“Estoy agradecido por la oportunidad de tener minutos y de seguir jugando, estoy agradecido por este momento, no marco muchos goles; sólo puse un poco de mi parte para ayudar”, expresó el defensa tras el encuentro. “Me probé a mí mismo para estar en esta posición, para vivir momentos como este. Estoy agradecido con mis compañeros por recibirme con los brazos abiertos y por ellos estamos donde estamos ahora. Esto es lo de lo que se trata el Celtic”, añadió.

Con esta victoria, el Celtic sumó tres puntos clave y alcanzó 54 unidades. El resultado lo coloca en la pelea directa por el liderato, a solo tres puntos del Hearts y uno del Rangers, con un partido pendiente.

Araujo, ex del Barcelona, busca consolidarse para convencer al técnico de la Selección Mexicana, Javier Aguirre, y asegurar su boleto a la Copa del Mundo de este año.