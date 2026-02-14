Apenas con 15 años de edad, Cristiano Ronaldo Jr. ya escribe su propia historia en el fútbol internacional, y lo hizo de una forma que llamó la atención de aficionados: con un pase de taquito que terminó en gol con la Selección Sub-16 de Portugal.

El hijo mayor de Cristiano Ronaldo se volvió tendencia después de protagonizar una jugada de alta categoría dentro del área en un partido del combinado juvenil luso. La acción se viralizó rápidamente en redes sociales y fue destacada por medios de comunicación, que resaltaron la técnica, visión y sangre fría que mostró el joven durante la jugada.

El heredero de Cristiano Ronaldo se despachó con par de anotaciones en la victoria de Portugal | FOTOS: Especial

Hijo de Cristiano Ronaldo aporta asistencia con Portugal

El juvenil forma parte de la selección Sub-16 de Portugal y viene acumulando experiencia tras un recorrido por distintas divisiones menores, incluidos pasos por las canteras del Manchester United, Juventus y actualmente del Al-Nassr, club donde también juega su padre hoy en día.

La jugada con taquito no solo demuestra aspectos técnicos sobresalientes, sino que también alimenta la expectativa sobre su desarrollo a futuro.

Aunque todavía es pronto para comparaciones directas con la carrera de Cristiano Ronaldo, este tipo de acciones dejan claro que Ronaldo Jr. no solo carga con un apellido histórico, sino que empieza a construir su propio argumento dentro del campo.