En las últimas semanas circularon rumores sobre que el Estadio Banorte (estadio Ciudad de México durante el Mundial), perdería partidos del torneo, incluyendo el inaugural ante Sudáfrica, por no estar listo debido a la remodelación que siguen haciendo.

El recinto debe estar completamente listo para antes del 11 de junio, cuando la Selección Mexicana reciba a Sudáfrica, o incluso antes del 28 de marzo, cuando hagan lo propio con su similar de Portugal.

Así luce el estadio Azteca a dos meses de recibir a Portugal de Cristiano Ronaldo. FOTOS: @MXESTADIOS

Sin embargo, de acuerdo con un reporte publicado por Los Reporteros MX, fuentes cercanas al Gobierno de la Ciudad de México, aseguraron que las obras de remodelación del antiguo estadio Azteca avanzan en tiempo y forma y están alineadas con las especificaciones que la FIFA solicita.

Es decir, pese a los rumores sobre la pérdida de partidos, todo estaría en orden para que México tenga todos los partidos programados en Ciudad de México durante el Mundial de 2026.