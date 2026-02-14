La última vez que Gilberto Mora vio acción con los Xolos de Tijuana en la Liga MX, fue el 17 de enero de 2026, cuando su equipo empató a un gol con el Atlético de San Luis.

Desde entonces, el talentoso mediocampista ha estado lidiando con una pubalgia, que no lo ha dejado regresar a los terrenos de juego. Esto es una mala noticia para Xolos y también para la Selección Mexicana, ya que es considerado como una pieza clave en el esquema de Javier Aguirre.

Gilberto Mora, durante un partido con los Xolos en la Liga MX. FOTO: Imago7

De acuerdo con lo que ha declarado Sebastián 'El Loco' Abreu, director técnico de Tijuana, el objetivo es que Mora se ponga en ritmo para el Mundial, pero retomando actividad poco a poco.

¿Qué es la pubalgia?

La pubalgia es un cuadro doloroso que se localiza en la región de la pelvis y que suele irradiarse hacia las ingles o el bajo abdomen. Es decir, una inflamación de las inserciones musculares en el pubis, y puede tener varias causas:

Desequilibrio muscular : una disparidad de fuerza entre los abdominales y los aductores.

: una disparidad de fuerza entre los abdominales y los aductores. Sobrecarga física : movimientos repetitivos de golpeo de balón, cambios bruscos de dirección o exceso de partidos.

: movimientos repetitivos de golpeo de balón, cambios bruscos de dirección o exceso de partidos. Factores biomecánicos : una mala pisada o una descompensación en la cadera.

: una mala pisada o una descompensación en la cadera. El dolor suele ser progresivo : comienza como una molestia leve después del ejercicio, pero si no se trata, puede volverse tan agudo que impide realizar actividades cotidianas como toser o cruzar las piernas.

: comienza como una molestia leve después del ejercicio, pero si no se trata, puede volverse tan agudo que impide realizar actividades cotidianas como toser o cruzar las piernas. Tiempos de recuperación: a diferencia de una fractura, la pubalgia no tiene un tiempo de recuperación exacto, ya que depende totalmente de la gravedad del proceso inflamatorio y de la respuesta del paciente al tratamiento

Con base en el grado de la lesión será el tiempo estimado de recuperación: