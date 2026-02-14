Desde el pasado mes de diciembre, el futbolista mexicano Edson Álvarez no ha logrado recuperarse al 100 por ciento de un golpe en el tobillo, lesión que lo ha alejado de las canchas y que podría alejarlo de la Selección Mexicana para la próxima fecha FIFA de marzo.

De acuerdo con el periodista Ersin Düzen, del medio NowSport de Turquía, el actual futbolista del Fenerbahce podría someterse a una operación para tratar de encontrar la solución a su molestia en el tobillo.

En este 2026, el canterano del América y capitán del Tri logró jugar dos partidos, primero contra el Aston Villa en la Europa League y después contra Kocaelispor en la Liga turca, pero volvió a resentir su lesión.

¿Cuál es la razón por la que Edson Álvarez podría ir al quirófano?

"Esta información necesita confirmación, pero Edson Álvarez podría necesitar cirugía. El jugador tiene mucho dolor y es por una lesión previa", mencionó Ersin.

¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Mexicana?

El próximo partido de la Selección Mexicana no será dentro del calendario de Fecha FIFA, por lo que la convocatoria será, en su gran mayoría, nuevamente de futbolistas de la Liga MX.

Día: miércoles 25 de febrero

Hora: 20:00 horas

Rival: Islandia

Estadio: Corregidora, Querétaro