El Clásico Nacional llega con todo este sábado en el Estadio Akron, donde las Chivas, invictas y en la cima de la tabla con puntaje perfecto tras cinco fechas del Clausura 2026, intentarán prolongar su racha dominante, ahora frente al América.

El Rebaño ha mostrado un nivel sólido desde el arranque del torneo y como el equipo a vencer en esta etapa temprana del torneo, mientras que las Águilas llegan con una campaña más irregular, apenas en los puestos de repechaje y con la urgencia de victorias que les devuelvan confianza.

Figuras como Henry Martín, Brian Rodríguez e Israel Reyes han transmitido seguridad en las previas, convencidos de que pueden dar la sorpresa y romper la buena racha rojiblanca.

Ambos equipos llegan mermados por ausencias clave: el América sin el creativo Alejandro Zendejas por lesión muscular, y las Chivas sin el mediocampista Luis Romo, lo que obliga a ajustes tácticos importantes en un duelo de alta intensidad.

¿Cuál figura de cera se parece más al 'crack' original, la de Ch14 o la de Henry Martín?

En medio de esta edición del Clásico entre Chivas y América, en las calles de Guadalajara ya se respira el ambiente futbolero, pero sobre todo con la presencia de aficionados de ambos equipos de la Liga MX.

Pero una de las cosas que llamó la atención es que en el Museo de Cera de la ciudad tapatía vieron el Clásico como la oportunidad perfecta para presumir la figura de Javier Hernández, quien a pesar de su salida del equipo durante año fue el estandarte de los rojiblancos.

¡Es día de sacar al ídolo! 😅🐐



Una figura de Chicharito Hernández es mostrada en el museo de cera de Guadalajara 🔴⚪https://t.co/pRyWMcnEh3 pic.twitter.com/FrZuTDdits — De10Sports (@De10Sports) February 14, 2026

Hace una semana, en el Museo de Cera de la Ciudad de México también se develó la figura del delantero americanista Henry Martín.

"Estoy muy contento por este nuevo trofeo, un logro más en mi carrera. No hay palabras para describir el sacrificio que he hecho; jamás imaginé alcanzar lo que he conseguido. Estoy agradecido con todos los artistas que colaboraron, fue un proceso cansado", dijo en su momento el goleador azulcrema.

"ES UN TROFEO MÁS EN LA CARRERA" 🗣️🏆



Henry Martín habla de lo especial que es tener una figura de cera pic.twitter.com/jiyx8Xp1Kq — Universal Deportes (@UnivDeportes) February 6, 2026

Sin embargo, ahora surgió una duda... en pleno 14 de febrero con tintes de Clásico de Clásicos ¿Cuál de las dos figuras se parece más a la original?

