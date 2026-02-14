Gilberto Mora, la joya de 17 años de los Xolos de Tijuana y de la Selección Mexicana, es uno de los nombres que más ilusión genera en el futbol mexicano y en el panorama internacional.

Su gran popularidad a lo largo de 2025, tras consolidarse en la Liga MX, con un título en la Copa Oro con el Tri y sus apariciones destacadas en combinados nacionales juveniles, lo colocaron dentro del top de las promesas mundiales.

Recientemente, su agente, Rafaela Pimenta, ha sido contundente al afirmar que lo venderá "muy caro" cuando llegue el momento, al rechazar ofertas bajas y tras compararlo con talentos de élite Brasil o Argentina.

Según información que circula en las redes, clubes como Real Madrid, Barcelona, Manchester City, Arsenal y PSG mantienen interés en los servicios de Morita, aunque se vislumbra que el plan es esperar al menos hasta después del Mundial 2026 para un salto a Europa, cuando alcance mayor madurez y valor (actualmente estimado entre 10-20 millones de euros según el sitio especializado Transfermarkt).

La esperanza depositada en él como la nueva gran promesa de la Selección Mexicana es masiva. Con solo 17 años, ya debutó precozmente en el Tri y se le ve como un talento generacional capaz de marcar época. Su propio técnico en Xolos, Sebastián Abreu, considera que debe ser titular en el Mundial 2026 y que le darán continuidad total al proceso.

Se le vislumbra como elemento clave para el Mundial 2026: la ilusión es que sea pilar del mediocampo, con frescura y desequilibrio que ayuden al Tri a superar rondas y soñar en grande ante su público.

¿Cuándo estará de regreso 'Gilberto Mora' tras su lesión?

Sin embargo, su actualidad está marcada por una pubalgia que lo tiene fuera desde mediados de enero 2026, tras arrastrar molestias desde la pretemporada y el arranque del Clausura.

Esta lesión en la zona inguinal y pubis, común en futbolistas por sobrecarga no tiene plazos fijos de recuperación: por o que no hay fecha definida para su regreso a entrenamientos o partidos. Esta lo tiene alejado de las canchas, y es decir por ahora, no hay fecha para que regrese a la actividad.