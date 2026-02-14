La crisis financiera y la pérdida de derechos de transmisión han marcado el declive de Fox Sports México, operado por Grupo Lauman.

Entre 2024 y 2025, reporteros, narradores, conductores y analistas abandonaron la cadena en busca de nuevos proyectos.

La salida de derechos clave como Liga MX, Concachampions, NFL, MLB y Fórmula 1 aceleró esta fuga de talentos hacia otras plataformas.

En contraste, FOX —asociada a Fox Corporation, Tubi y Caliente TV— ha fortalecido su programación deportiva en México y sobre todo cada día anuncia la llegada a sus pantallas de voces reconocidas del periodismo deportivo, tanto comunicadores, especialistas y exdeportistas.

La plataforma atrajó ya a figuras icónicas del antiguo Fox Sports México. Raúl Orvañanos, Rubén Rodríguez, Fernando Cevallos y Daniel Brailovsky, por tan solo mencionar algunos, ya forman parte del equipo, quienes aportan su experiencia en el balompié.

¿Quién es el famoso comentarista que se unió a FOX?

El pasado viernes 13 de febrero, FOX celebró una incorporación más a su roster de analisytas y cronistas. Luis Manuel 'Chacho' López, periodista y analista especializado en automovilismo se unió a la televisora.

Chaco destacó especialmente en TV Azteca, dentro del grupo de trabajo bajó las órdenes de José Ramón Fernández, y fue una de las figuras recurrentes en el programa Los Protagonistas.

En Fox Sports México, también derrochó talento como narrador de Fórmula 1, pero la pérdida de derechos para la temporada 2025 —que pasaron a Televisa— redujo drásticamente el contenido de deporte motor.

Ante la falta de actividad, decidió dejar la empresa. 'Chacho' López confirmó su llegada vía redes sociales con entusiasmo.

“A partir de hoy me sumo al equipo de FOX para transmitir la emoción de muchas categorías internacionales. Estamos empezando con Arabia Saudita en Fórmula E y viene mucho más. Estoy muy emocionado porque sigue siendo mi casa”, compartió.

Su debut ocurre en la cobertura de Fórmula E en Arabia Saudita. Esta categoría gana relevancia global por su enfoque en tecnología eléctrica y sostenibilidad, lo que amplía la proyección en el mercado hispano.