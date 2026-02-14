Durante ya algunos torneos, las transmisiones de los partidos de las Chivas en casa han corrido por cuenta Amazon Prime. Sin embargo, para el presente torneo de Clausura 2026, donde el Rebaño avanza con marca perfecta hasta la Jornada 5, se produjo un cambio entre los talentos que sorprendió a más de un seguidor del chiverío.

Hace unas semanas, la reportera de cancha Karen Tapia, quien había sido una figura clave en las transmisiones de los rojiblancos en el Estadio Akron, anunció su salida del proyecto para unirse a la cadena ESPN.

Lee también Martinoli y Luis García sorprenden tras aparecer en programa de la competencia

Tapia tuvo un paso breve en esta labor, pero a pesar de ello se ganó el cariño de la afición rojiblanca, incluso generó un sentimiento de nostalgia entre los seguidores del Guadalajara, quienes expresaron en redes sociales que extrañarán su presencia y carisma en los encuentros de local de equipo tapatío.

¿Quién es la comentarista que se integró de lleno a Chivas?

Luego de este movimiento comenzó a circular la información sobre la llegada de una nueva comentarista para cubrir el puesto de reportera de cancha.

Y se trata de la conductora y periodista Mónica Arredondo, con experiencia en Fox Sports, quien se integrará de lleno a las transmisiones del Rebaño.

Cabe señalar que Arredondo, además de tener un amplio conocimiento en el balompié de mujeres, ya formaba parte del equipo de transmisiones de Amazon Prime desde hace algunos torneos, aunque su participación se limitaba exclusivamente a los encuentros de Chivas Femenil como local.

Ahora la gran novedad, es que para este certamen de Clausura 2026 dio un paso significativo al incorporarse a las emisiones de los partidos de local del primer equipo varonil de Chivas en el Estadio Akron.

Y será el partido de este sábado 14 de febrero, en el Clásico Nacional, ante las Águilas del América, cuando Mónica comenzará con su labor en el equipo de Amazon Prime para transmitir el duelo de los rojiblancos en casa.

En este partido, el conjunto dirigido por Gabriel Milito buscará hilvanar su sexto triunfo en el arranque de torneo y mantenerse como líder invicto del torneo, pero enfrente tendrá a las Águilas de André Jardine, que buscan un golpe de autoridad para retomar el protagonismo en el presente certamen.