Las redes sociales de David Faitelson recurrentemente son invadidas con peculiares comentarios de sus seguidores. Y es que el periodista ex de ESPN, suele dar mucho de que hablar con sus puntos de vista.

En esta ocasión, amén del 14 de febrero, Faitelson decidió compartir una reflexión que generó mucha interacción entre los usuarios de X (antes Twitter).

David Faitelson Foto: Imago7

¿Qué publicó David Faitelson en Twitter?

"Supongo que, en estas redes, el 14 de febrero, no significa nada en lo absoluto… De todas formas, para quien sí le significa algo, le deseo un feliz día del amor y la amistad...", se lee en su publicación.

De inmediato, los seguidores de comunicador la inundaron de referencias que Faitelson ha protagonizado a lo largo de su trayectoria en medios de comunicación.

Desde memes de Cuauhtémoc Blanco y el incidente del golpe, José Ramón Fernández y su amistad rota después de haber trabajado por muchos años juntos, o incluso el América, hasta unos cuantos usuarios más que empatizaron con el analista de Televisa, y le desearon un feliz día del amor y la amistad.

Ah pues feliz día de san vale-putin y que te lleguen más amor que el que te dió el jorobado de notrepito por detrás en aquella linda noche en Veracruz pic.twitter.com/rRTgi3MPRb — Mills 🇲🇽⚽🏈 (@Inu_geek) February 14, 2026

Gracias por tus palabras amigo, me conmueves pic.twitter.com/TzNnzYLmFP — Not_Rated (@p_norated) February 14, 2026

Hasta hubo quienes aseguraron que es un traidor: "David, tú no tienes amigos. Los que has tenido, los has apuñalado por la espalda. El Frankenstein de Chapultepec", escribió @Tiburonzone21.